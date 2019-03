Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

15-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Transporter schwer verletzt

Kleve (ots)

Am Freitag (15. März 2019) gegen 7.40 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mann aus Bedburg-Hau mit einem Fiat Scudo auf der Gruftstraße in Richtung Römerstraße. Er bog nach links in eine Einfahrt, um dort zu wenden. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Kleve war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und fuhr auf dem rechtsseitigen Radweg der Gruftstraße in Richtung Klever Ring. Der 15-Jährige stieß mit dem Transporter zusammen und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell