POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Fahrer eines Sattelzugs mit roter Zugmaschine gesucht

Geldern (ots)

Am Mittwoch (27. Februar 2019) gegen 07:30 Uhr war eine 18-Jährige in ihrem BMW Mini Cooper auf der Veerter Straße in Richtung Veert unterwegs, als ihr ein Sattelzug mit roter Zugmaschine entgegenkam. Der LKW fuhr zu weit links, so dass es zu seinem Zusammenstoß kam. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Minis von der hinteren linken Seite des Sattelzuges getroffen und stark beschädigt. Der LKW setzte seine Fahrt in Richtung Kevelaer-Wetten fort, ohne anzuhalten.

Der Fahrer des Sattelzuges sowie eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden. (cs)

