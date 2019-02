Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht

Fahrer eines grauen Nissan Qashqai gesucht

Geldern-Pont (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 08:00 Uhr, und Freitag (22. Februar 2019), 08:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen Weidezaun an einem Grundstück an der Steinstraße. An der Unfallstelle blieben verschiedene Fahrzeugteile zurück, die offensichtlich vom Wagen des Unfallverursachers stammen. Unter anderem wurde ein Kühlergrill gefunden. Demnach handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Nissan Qashqai, Modell J10, aus den Baujahren 2006 bis 2013. Der Wagen muss bei dem Unfall an der Front stark beschädigt worden sein. Der Fahrer kam vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte den Zaun und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Pont fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

