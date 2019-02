Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl

Trickbetrüger geben sich als Handwerker aus

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (27. Februar 2019) gegen 10:30 Uhr gaben sich Trickbetrüger als Handwerker aus und verschafften sich so Zugang in das Haus einer 87-Jährigen an der Frankenstraße. Ein Mann klingelte bei der Seniorin und gab an, Mitarbeiter einer Firma aus Rees zu sein und gerade an einem Haus in der Nähe zu arbeiten. Dabei hätte er gesehen, dass das Dach der Seniorin defekt sei und wolle dies überprüfen. Die 87-Jährige begleitete den Mann bis unter das Dach und hörte dann Geräusche aus dem Erdgeschoss. Der Mann gab an, dies sei sein Kollege, der unten einige Messungen durchführe. Daraufhin ging die 87-Jährige nach unten zu dem zweiten Mann. In dieser Zeit war der andere Täter im Obergeschoss kurz alleine. Die Seniorin wurde misstrauisch und bat beide Männer, das Haus zu verlassen. Anschließend bemerkte sie, dass aus einem Raum im Obergeschoss Bargeld und ein Sparbuch entwendet wurden. Die 87-Jährige beschreibt die beiden Männer als ca. zwischen 40 und 45 Jahre alt, ca. 170cm groß. Sie trugen Arbeitskleidung, einer hatte eine Mütze auf. Beide Männer sprachen akzentfrei Deutsch.

Die Polizei rät: Lassen Sie nur solche Handwerker in Ihr Haus, mit denen Sie einen Termin vereinbart haben. Andere Personen, wie Mitarbeiter der Stadtwerke, von Telefongesellschaften oder Behörden o.ä. müssen einen Ausweis vorlegen können. Ein Anruf bei der Behörde oder dem entsendenden Unternehmen gibt Sicherheit. Scheuen Sie sich nicht vor einer Überprüfung der Person, auch wenn das Zeit in Anspruch nimmt. Falls Ihnen Personen verdächtig vorkommen, informieren Sie bitte bedenkenlos die Polizei über den Notruf 110.

