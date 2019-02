Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bewohnerin durch Lärm geweckt

Kleve (ots)

Am Montag (25. Februar 2019) zwischen 2.30 und 3.00 Uhr versuchten unbekannte Täter an der Stadionstraße, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Eine Hausbewohnerin war durch den Lärm geweckt worden. Die Täter hinterließen Hebelspuren an der Haustür und an einer Kellertür. Sie brachen ihre Tat ab und flüchteten unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

