Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Radfahrerin angefahren, Fahrer flüchtete.

Kevelaer (ots)

Eine 45 jährigen Frau aus Kevelaer fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Rheinstraße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 26 wurde sie von einem überholenden roten PKW, vermutlich mit dem rechten Außenspiegel am linken Arm erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des roten Pkw fuhr weiter, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250 zu melden.

