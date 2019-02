Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pkws frontal zusammengestoßen, 4 Personen verletzt.

Kerken (ots)

Ein 59 jähriger Mann aus Kleve befuhr mit seinem Pkw Mitsubishi die Straße Neesendyck aus Richtung Schoulendyck kommend in Fahrtrichtung Winternam. Aus ungeklärter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 63 jährigen Mannes aus Straelen zusammmen. Beide Personen, sowie die 59 jährige Beifahrerin des Straeleners wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Eine 33 jährige Frau aus Geldern sowie eine 22 jährige Frau aus Kevelaer, die sich mit ihren Fahrzeugen hinter dem Pkw des Unfallverursachers befanden, konnten nicht mehr ausweichen und stießen mit den verunfallten Fahrzeugen zusammen. Hierbei zog sich die 33 Jährige leichte Verletzungen zu. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der polizeilichen Unfallaufnahme, wurde die Straße komplett gesperrt.

