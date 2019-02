Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Gartenlaube

Stromgenerator und Schweißgerät entwendet

Wachtendonk (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch (20. Februar 2019) brachen unbekannte Täter auf dem Gelände einer Kleingartenanlage an der Straße Am Pulverturm in eine Gartenlaube ein. Die Täter entwendeten einen Stromgenerator und ein Schweißgerät. Sie hatten ein Vorhängeschloss an der Gartenlaube aufgehebelt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

