Am Montag (18. Februar 2019) gegen 6.30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann aus Nimwegen (Niederlande) in einem Mercedes Citan auf der Straße Oraniendeich in Richtung Emmerich. Der 28-Jährige überholte einen Linienbus, den ein 43-jähriger Mann aus Kleve fuhr. Eine 48-jährige Frau aus Emmerich kam ihm in einem 3er BMW entgegen. Der 28-Jährige touchierte bei dem Überholmanöver sowohl den BMW als auch den Linienbus. Der Mercedes und der BMW schleuderten anschließend von der Fahrbahn in eine Böschung und überschlugen sich. Die 48-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und der 28-Jährige leicht. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer blieb unverletzt. Die Polizei stellte den Mercedes, den BMW sowie den Linienbus sicher. Da sich die Unfallstelle über einen größeren Bereich erstreckte, forderten die Beamten einen Polizeihubschrauber für Luftaufnahmen an. Die Straße Oraniendeich war bis etwa 9.55 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (ME)

