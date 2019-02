Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Schule

Mofa und Kettcar gestohlen

Goch (ots)

Zwischen Freitag, 15.02.2019, 17:30 Uhr und Samstag, 16.02.2019, 18:50 Uhr drangen unbekannte Täter in das Gebäude einer Schule an der Schützenstraße in Goch ein. Aus einem Schuppen auf dem Schulgelände wurde ein Mofa sowie ein rotes Kettcar der Marke Berg gestohlen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Goch unter Tel.: 02823 - 1080.

