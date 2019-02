Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wohnungseinbruch

Zeugen gesucht

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (10.02.2019, 7.20 Uhr) gelangten unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Goldsteege. Hier entwendeten sie eine Kamera der Marke Sony, ein IPad sowie Parfüm. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen an die Polizei Emmerich, Telefon 02822 - 7830.

