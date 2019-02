Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Tageswohnungseinbruch

Schmuck entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte gelangten am Freitag, 08.02.2019, zwischen 17:20 Uhr und 18:45 Uhr, vermutlich vom Ackerweg in den Garten eines freistehenden Einfamilienhauses auf dem Osterweg. Nach Öffnung der dortigen Terrassenschiebetür durchsuchten sie das Haus, als Berechtigte zum Haus zurückkehrten und den Schein einer Taschenlampe wahrnahmen. Als die Berechtigten lautstark auf sich aufmerksam machten, flüchteten die Unbekannten in Richtung Hahnenkamp, ohne dass sie näher beschrieben werden konnten. Sie konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Schmuckstücke entwendet. Zeugen werden daher gebeten, sich an die Polizei in Emmerich, Tel. 02822/7830, zu wenden.

