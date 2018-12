Emmerich (ots) - Am Montag (10. Dezember 2018) gegen 16.00 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann aus Emmerich in einem Ford Mondeo auf der Straße Stadtweide in Richtung Deichstraße. Als er an der Straße An der Schleuse in den Kreisverkehr einfuhr, stieß er mit einem von links kommenden 38-jährigen Rollerfahrer aus Emmerich zusammen. Der 38-Jährige befand sich mit einem Kleinkraftrad der Marke Edwards im vorfahrtsberechtigten Kreisverkehr. Er stürzte bei dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der 38-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (ME)

