Uedem (ots) - Am Montag (10. Dezember 2018) gegen 13.50 Uhr fuhr eine 57-jährige Frau aus Uedem in einem Opel Mokka auf der Uedemer Straße in Richtung Weeze. Die 57-Jährige überholte unmittelbar hinter der Autobahnbrücke einen Transporter. Vor dem Transporter wollte ein 51-jähriger Mann aus Emmerich in einem VW Caddy nach links abbiegen. Die 57-jährige stieß bei dem Überholvorgang gegen den VW Caddy und geriet anschließend auf den linken Grünstreifen. Der Opel schleuderte zurück auf die Straße und prallte gegen einen Baum, der rechts neben der Fahrbahn stand. Die 57-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 51-Jährige blieb unverletzt. Der Opel Mokka war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (ME)

