Goch (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Montag (10. Dezember 2018), 7.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Heinrichstraße ein. Vermutlich ließen sie sich in der Turnhalle einschließen. Von dort aus traten die Täter mehrere verschlossene Türen auf und durchsuchten Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld und eine Kamera.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

