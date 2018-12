Weeze-Wemb (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Samstag (8. Dezember 2018), 16.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Straße Auf der Schanz einen roten Motorroller der Marke Beeline mit dem Versicherungskennzeichen 610ROD. Das Kleinkraftrad war in einer Hofeinfahrt unter einer Treppe abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

