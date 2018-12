Geldern-Pont (ots) - Am Dienstag (04. Dezember 2018) gegen 06.10 Uhr war ein 63-Jähriger aus Geldern in einem weißen Ford Transit auf der Steinstraße in Richtung Venloer Straße unterwegs. Nach Angaben des 63-Jährigen sei ihm mittig der Strecke ein weißer Kleinbus entgegengekommen, der zu weit auf seiner Fahrspur gefahren sei. Der Geldener konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Spiegel am Ford stark beschädigt. Der 63-Jährige hielt an, doch der andere Wagen fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am gleichen Tag gegen 06.45 Uhr fuhr ein 43-Jähriger aus Tönisvorst mit seinem weißen Ford Lincoln Navigator auf dem Heyerkirchweg in Richtung Steinstraße. Etwa 150 Meter hinter der Kreuzung zur Venloer Straße (B58), nach einer leichten Linkskurve, kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten PKW, der in die entgegensetzte Richtung unterwegs war. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Ford und die daran angebrachte Fahrzeugbeleuchtung beschädigt. Zu dem unbekannten Auto konnte der 43-Jährige keine weiteren Angaben machen. Der Fahrer des Wagens entfernte sich, ohne anzuhalten.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 - 1250. (cs)

