Kleve (ots) - In der Zeit von Donnerstag bis Samstagmorgen (02. Dezember 2018) beschädigten unbekannte Täter an der Frankenstraße auf Höhe einer dortigen Schule ein Bus-Wartehäuschen. Sie zerschlugen an dem Unterstand insgesamt vier Scheiben aus Einscheiben-Sicherheitsglas.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Kleve unter der Rufnummer 02821 5040. (cs)

