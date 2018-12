Rees (ots) - Am Dienstag (04. Dezember 2018) kam es gegen 16:30 Uhr in Rees auf der Straße Bergswick kurz vor der Deichauffahrt in Richtung Haffen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 80-Jährige aus Rees leicht verletzt wurde. Gegen 16.30 Uhr war ein 60-Jähriger aus Rees mit seinem LKW-Gespann auf der Straße Bergswick in Richtung Haffen-Mehr unterwegs. In der Linkskurve zum Deich hoch kam ihm eine 80-jährige Reeserin in ihrem Fiat-PKW entgegen, die aus bisher ungeklärten Gründen auf die linke Fahrspur geraten war. Der LKW-Fahrer konnte durch ein Ausweichmanöver nach rechts einen Frontalzusammenstoß verhindern, die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. Die 80-Jährige musste von den hinzugerufenen Feuerwehrkräften aus ihrem Wagen befreit werden und erlitt leichte Verletzung. Sie wurde zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Der 60-jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt. Da er mit seinem Gespann quer auf der Fahrbahn zu stehen kam, wurden die Rauhe Straße und die Deichstraße zwischenzeitig gesperrt.(cs)

