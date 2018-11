Rheurdt (ots) - Am Mittwoch (28. November 2018) zwischen 14.15 und 19.45 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Straße An Deckers die Terrassentür einer Doppelhaushälfte auf. Die Täter suchten im ganze Haus nach Wertgegenständen. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas erbeutet wurde.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

