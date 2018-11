Emmerich (ots) - Am Mittwoch (28. November 2018) gegen 2.50 Uhr versuchten unbekannte Täter an der Speelberger Straße, ein Seitenfenster an einer Gaststätte aufzuhebeln. Eine Anwohnerin sah zwei Männer. Einer der Männer stand "Schmiere", während der andere das Fenster aufbrechen wollte. Als die Frau den Tätern laut etwas zurief, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Sie können nicht näher beschrieben werden.

Täterhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell