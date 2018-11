Issum (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend (23.11.2018), 21 Uhr und Samstagmorgen (24.11.2018), 8 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Motorrad der Marke Harley Davidson (Baujahr 1993). Die genaue Typenbezeichnung lautet Dyna Wide Glide (FXDWG), das Motorrad ist schwarz, mit einem hohen Lenker ausgestattet und trägt das amtliche Kennzeichen DU-JD84. Die Harley Davidson war auf einem Parkplatz an der Straße Vorst in Issum - Sevelen abgestellt. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell