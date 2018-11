Uedem (ots) - Am 17. November 2018 war eine 86-jährige Frau aus Uedem von einem Auto erfasst worden. Sie stand hinter einem BMW, als dieser von einer 73-jährigen Frau zurückgesetzt wurde. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4120089)

Am Dienstag (20. November 2018) verstarb die 86-Jährige an ihren schweren Verletzungen. (ME)

