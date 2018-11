Goch (ots) - Am Montag (19. November 2018), gegen 13.45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Radfahrer mit seinem Fahrradanhänger einen Ford Fiesta, der auf einem Parkstreifen an der Straße Westring abgestellt war. Die 47-Jährige Besitzerin des Fords saß währenddessen in ihrem Fahrzeug. Als sie ausstieg, sah sie den Radfahrer, dessen Anhänger scheinbar wegen des starken Windes gegen ihr Fahrzeug gedrückt worden war. Dabei entstanden Kratzer an der Beifahrertür des Fords. Die 47-Jährige sprach den Mann an und sagte, sie wolle die Polizei rufen. Da es regnete, stieg sie kurz wieder in ihr Auto. In dieser Zeit entfernte sich der Radfahrer in Richtung Südring, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die 47-Jährige beschreibt den Mann als ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß mit einer schlanken Statur. Er hatte schwarze Haare und ein südländisches Aussehen. Der Mann trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Jeans. Der Fahrradanhänger war blau und gelb.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

