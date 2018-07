Kleve-Reichswalde (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4. Juli 2018) entwendeten unbekannte Täter im Ortsteil Reichswalde aus drei Fahrzeugen das fest eingebaute Navigationsgerät.

An der Straße Ketelweg drangen die Täter in einen schwarzen VW Sharan, auf der Straße Maselberg ebenfalls in einen schwarzen VW Sharan und am Köhlerweg in einen schwarzen Seat Alhambra jeweils ohne Aufbruchspuren ein.

Außerdem entwendeten unbekannte Täter in dieser Nacht an der Straße Am Ruppenberg eine Auspuffanlage von einem Mercedes Sprinter. Der Transporter war am Fahrbahnrand geparkt.

Die Polizei rät: Legen sie ihren "Keyless" Transponder in eine Metalldose, damit Täter die Funkwellen nicht bis zum Auto verlängern können.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

