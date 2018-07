Kleve (ots) - Am Dienstag (3. Juli 2018) zwischen 12.45 und 13.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Kolpingstraße einen VW Golf am Heck. Der VW war auf einem Firmenparkplatz abgestellt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell