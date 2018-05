Kleve (ots) - Am Mittwoch (2. Mai 2018) zwischen 13.30 und 15.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer auf dem Parkplatz an der Menoritenstraße einen weißen Hyundai i20 an der linken Fahrzeugseite. An der Beschädigung befand sich schwarze metallic Lackfarbe, die vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt. Vermutlich ist der Unfall durch ein höheres Fahrzeug verursacht worden.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

