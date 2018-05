Kleve-Kellen (ots) - Am Mittwoch (2. Mai 2018) gegen 19.30 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter an der Kalkarer Straße, die Haustür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Ein Hausbewohner hörte den Lärm und sprach die Täter an. Daraufhin flüchteten die beiden Männer mit Fahrrädern auf der Kalkarer Straße in Richtung Qualburg.

Die beiden Täter waren 20 bis 30 Jahre alt und sprachen in einer für das Opfer unbekannten Sprache miteinander.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821-5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell