POL-HX: Kupferkabel in Höxter gestohlen

Warburg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag ist in Warburg ein E-Bike entwendet worden. Das anthrazitfarbene Damen-E-Bike der Marke Kalkhoff wurde am Mittwoch, 16. März, gegen 20.30 Uhr zu Beginn der Straße Schützenzaun im Bereich eines Hauseingangs abgestellt und mit einem Rahmenschloss gesichert. Der Diebstahl fiel am nächsten Tag um 11.30 Uhr auf. Hinweise nimmt die Polizei in Warburg unter der Telefonnummer ...

mehr