Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall bei Höxter mit einer schwerverletzten Person

Höxter (ots)

Am Montag, 15. Februar, fuhr ein Auto in Höxter gegen einen entgegenkommenden Lkw, wodurch der Autofahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 06:45 Uhr fuhr ein weißer Nissan Qashqai auf der B 64 Richtung Holzminden. Auf der Albaxer Straße, kurz nach der Einmündung Eugen-Diesel-Straße, gerät das Auto in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Der 47-jährige Lkw-Fahrer einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine mit Auflieger versuchte, nach rechts auszuweichen. Dennoch prallte der Nissan mit der linken Fahrzeugseite in die linke Fahrzeugseite der Sattelzugmaschine. Bei dem Aufprall verletzte sich der 30-jährige Nissan-Fahrer schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Sattelzugmaschine mit Auflieger war aufgrund von Schäden an zwei Felgen bedingt fahrbereit und konnte auf ein nahegelegenes Werkstattgelände gefahren werden. Bei dem Lkw ausgelaufene Betriebsstoffe wurden abgestreut. Der stark beschädigte Nissan wurde von einem Abschleppunternehmer abtransportiert. Für die Unfallaufnahme wurde der Verkehr in Richtung Holzminden in die Eugen-Diesel-Straße und in Richtung Höxter an der Abfahrt Lüchtringen abgeleitet. Gegen 08.20 Uhr wurde die Fahrbahn in beide Richtungen wieder freigegeben. /ell

