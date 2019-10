Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In Wohnhaus eingebrochen

Warburg (ots)

In ein Wohnhaus an der Straße Allernborn in Warburg-Nörde brachen bisher unbekannte Täter in der Nacht von Freitag, 11.10.2019, auf Samstag, 12.10.2019, gewaltsam ein. Sie durchsuchten die Räume und konnten nach ersten Feststellungen Bargeld und Schmuck in bisher unbekanntem Wert entwenden. Die Kriminalpolizei in Warburg, 05641 - 78800, bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten. /Te.

