Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beschädigter BMW - Zwei jugendliche Zeugen werden gebeten sich zu melden

37688 Beverungen (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 24.04.2019, auf Donnerstag, 25.04.2019, ist ein schwarzer BMW X5 in der Weserstraße in Beverungen beschädigt worden. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit vor dem Haus Nr. 15 auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt. Bisher ist man davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine Sachbeschädigung handelte. Nun haben sich Hinweise ergeben, dass möglicherweise ein umgekipptes Verkehrszeichen für den Schaden verantwortlich sein könnte. Eine Zeugin hatte diesen Vorfall beobachtet. Kurze Zeit später seien zwei Jugendliche an der Örtlichkeit vorbei gekommen und haben dieses Verkehrszeichen wieder aufgerichtet. Zur Klärung des Sachverhalts werden diese beiden Jugendlichen gebeten sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen und sich mit der Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, in Verbindung zu setzen./he

