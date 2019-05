Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rollerfahrer stößt mit Auto zusammen

Steinheim (ots)

Ein Kleinkraftrad und ein BMW sind am Dienstag, 7. Mai, in Steinheim-Rolfzen zusammengestoßen. Dabei zog sich der Fahrer des Piaggio-Rollers so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste und dort stationär verblieb. Der 64-jährige Rollerfahrer befuhr um 11.25 Uhr in Rolfzen den Friedhofsweg in Fahrtrichtung Sommersell, als sich von rechts ein weißer BMW aus der Straße Bohtfeld näherte und in den Friedhofsweg einbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Rollerfahrer stürzte und sich verletzte. /nig

