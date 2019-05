Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Elektroschrott entwendet

37688 Beverungen (ots)

Rund 500 kg Elektroschrott sind zwischen Samstag, 04.05.2019 und Montag, 06.05.2019, vom Betriebsgelände des Kreiswertstoffhofes in Wehrden entwendet worden. Unbekannte Täter brachen in eine Lagerhalle ein und entwendeten das Diebesgut. Der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 3000 Euro. Auf Grund der Menge und des Gewichtes des Diebesgutes ist davon auszugehen, dass mehrere Personen an der Tat beteiligt waren und diese zum Abtransport des Schrottes ein Fahrzeug benutzten. Die Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, um Hinweise und Angaben von Zeugen./he.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell