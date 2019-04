Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher werden gestört und flüchten

Bad Driburg (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam in ein Schnellrestaurant in Bad Driburg einzudringen. Bei dem Versuch allerdings wurden sie offenbar gestört und konnten unerkannt flüchten. Die Tat ereignete sich am 1. April gegen 2:50 Uhr an der Dringenberger Straße. Ein Zeuge hatte die ungewöhnlichen Vorgänge auf dem Gelände bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten der Polizei Höxter konnten deutliche Einbruchsspuren feststellen und zurückgelassene Werkzeuge sicherstellen. Die Ermittler der Kriminalpolizei hoffen auf weitere Hinweise durch mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

