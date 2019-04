Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrerin stürzt im Kurpark - Identität unklar

Bad Driburg (ots)

Offenbar aus medizinischen Gründen kam am Sonntag im Kurpark von Bad Driburg eine Radfahrerin zu Fall, die daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Unklar ist allerdings die Identität der Frau, die keine Ausweispapiere bei sich trug. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 31. März, um 17:35 Uhr. Zeugen hatten beobachtet, wie die etwa 75-jährige Radfahrerin zunächst anhielt, vom Fahrrad stieg, dann aber anscheinend ohnmächtig zur Seite fiel. Die daraufhin verständigten Rettungskräfte versorgten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung, um die Identität der Frau klären zu können, unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell