Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannte zünden Zeitungsstapel an

Brakel (ots)

Brakel. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Brakel ein Stapel Zeitungen angezündet worden, der an einem Verwaltungsgebäude in der Straße Lütkerlinde abgestellt war. Durch das Feuer verbrannte außer den Zeitungen ein daneben stehender Kunststoffbehälter, zudem entstand durch den Brand Sachschaden an Pflastersteinen, Sträuchern und einer Grünfläche. Die Tat ereignete sich gegen 1 Uhr am Samstag, 30. März. Durch Zeugen wurde zur Tatzeit eine Gruppe Jugendlicher beobachtet, die sich schnell vom Tatort entfernte. Die Ermittler der Kriminalpolizei Höxter bitten um Hinweise von weiteren Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

