Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Bürogebäude

Brakel (ots)

Im Tatzeitraum vom 16.03.2019 bis 29.03.2019 wurde in eine Firma in der Brakeler Straße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten eine Computer Zentraleinheit. Fenster wurden eingeschlagen und Türen eingetreten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2100 ,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter Tel.:05271-9620 /Wo.

