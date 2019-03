Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mit Alkohol am Steuer erwischt - Führerschein weg Warburg - Rimbeck, Sonntag, 24.03.2019, 00.05 Uhr

Warburg (ots)

Ein 40 jähriger PKW Fahrer aus Berlin wurde in Warburg - Rimbeck in der Nacht zu Sonntag durch eine Funkstreifenbesatzung kontrolliert. Bei dem Fahrer des schwarzen Volvo wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

