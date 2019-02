Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Fahrzeuge zerkratzt Höxter, Albaxer Straße, Freitag

Samstag, 08./ 09.02.2019

Höxter (ots)

In der Zeit von Freitag, ca. 10.00 Uhr bis Samstag 11.00 Uhr wurden in der Albaxer Straße in Höxter zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. An einem schwarzer Daihatsu und einem grauen Audi Q3 wurde jeweils die rechte Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Höxter unter Tel. 05271-9620 entgegen.

