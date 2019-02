Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Willebadessen, Borlinghausener Straße, Samstag, 09.02.2019, 20.25 Uhr

Willebadessen (ots)

Als ein 18 jähriger Fahrer eine VW Golf die Borlinghausener Straße in Willebadessen befuhr wurde ein brennender Karton vor ihm auf die Fahrbahn gestellt. Der PKW Fahrer hielt an und ging auf den Karton zu, als in diesem eine Spraydose explodierte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. In der Nähe wurden zwei tatverdächtige Jugendliche durch eine Polizeistreife angetroffen, ein weiterer scheinbar beteiligter Jugendlicher konnte unerkannt fliehen. Da es sich hier nicht mehr um einen harmlosen Streich handelt wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Me.

