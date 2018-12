POL-HX: Nachtrag zur Pressemeldung vom 07.06.2018: 81-jähriger Mann aus Warburg vermisst

34414 Warburg (ots) - Am Sonntag, 25.11.2018, gegen 16.00 Uhr, ist in der Nähe der hessischen Stadt Bad Arolsen eine tote Person aufgefunden worden. Der Fundort befindet sich in einem Walddreieck zwischen den Ortschaften Schmillinghausen, Herbsen und Külte. Eine Obduktion und der Abgleich des Zahnstatus ergaben, dass es sich bei dem Toten um den seit dem 02.06.2018 vermissten Rentner Josef M. aus Warburg handelt. Anzeichen für einen gewaltsamen Tod liegen nicht vor./He.

