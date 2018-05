34434 Borgentreich (ots) - Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr um 17.40 Uhr den Klingeler Weg in Borgentreich-Borgholz in Richtung Lange Straße. Dabei kam es an der Kreuzung Klingeler Weg / Bischof-Bruns-Straße / Hinter der Stadt zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Die 65-jährige Fahrerin befuhr die Bischof-Bruns-Straße und wollte nach rechts auf den Klingeler Weg in Richtung Lange Straße einbiegen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Frau in eine Hecke geschoben. Die beiden Beteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus Warburg gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge mußten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13 000,-EUR.

