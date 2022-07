Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnung

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Gestern zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter über ein auf kipp stehendes Fenster in eine Wohnung in der Bahnhofstraße ein. Sie entwendeten Bargeld und Dokumente. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

