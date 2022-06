Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradunfall auf der L636

Marsberg (ots)

Am Samstag, den 11.06.2022 gegen 12:15 Uhr befuhr ein 68jähriger Mann aus Ennigerloh mit seinem Motorrad die L636 von Marsberg-Meerhof in Richtung Oesdorf. Nach einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der Fahrer gegen die Leitplanke geschleudert und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad wurde durch den Unfall beschädigt. Während der Unfallaufnahme musste die L636 in beide Richtungen voll gesperrt werden. <ck>

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell