Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kind stürzt mit Pedelec

Eslohe (ots)

Auf einem Fahrradweg zwischen Kückelheim und Eslohe ist am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein 11-jähriges Mädchen aus Eslohe gestürzt. Mit ihrem Pedelec war sie in Richtung Eslohe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei wurde sie schwer verletzt. Das Mädchen wurde in eine Spezialklinik geflogen.

