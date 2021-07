Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti

Bild-Infos

Download

Winterberg (ots)

In Niedersfeld wurden mehrere Fahrzeuge mit Graffiti beschmiert. Betroffen sind überwiegend Lkw und Anhänger in der Ruhrstraße und der Straße Im Stein. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag und Sonntag. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell