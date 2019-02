Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Bestwig

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Montag sind haben Unbekannte versucht in eine Gartenhütte in der Ludwigstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch und flüchteten. Dabei wurde die Zarge der Tür beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Arnsberg

Zwischen Freitag 16 Uhr und Montag 7:30 Uhr haben Unbekannte eine Maschine von einer Baustelle in der Kreuzstraße gestohlen. Die Täter kletterten über den Bauzaun und trugen das Gerät vom Gelände. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

