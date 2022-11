Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen 19-Jährigen an - Smartphone entwendet

Herford (ots)

(jd) Ein 19-jähriger Herforder ging am Montag (7.11.), um etwa 19.45 Uhr von der Straße Deichkamp in Richtung Sachsenstraße. An der Kreuzung Ahmser Straße / Sachsenstraße wurde er von zwei ihm unbekannten männlichen Personen angesprochen. Die beiden bisher Unbekannten drohten dem Mann und durchsuchten ihn dann nach Wertgegenständen. Sie nahmen ein hochpreisiges Smartphone an sich, dass der 19-Jährige kurze Zeit zuvor in dem Markt am Deichkamp gekauft hat. Die etwa 170 bis 175cm großen Männer flüchteten dann zu Fuß in Richtung Lockhauser Straße. Beide waren zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den beiden Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell