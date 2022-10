Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gegenverkehr übersehen- Radfahrerin durch schleudernden PKW getroffen

Enger (ots)

(sls) Am Donnerstagabend (27.10.) mussten Polizeibeamte einen Verkehrsunfall in Enger am Minden-Weseler Weg aufnehmen, an dem zwei Fahrzeuge und ein Radfahrer beteiligt waren. Gegen 16.30 Uhr befand sich eine 32-Jährige mit ihrem schwarzen Skoda auf dem Minden-Weseler Weg in Richtung Bünde. In Höhe der Einmündung An der Lehmkuhle beabsichtige die Bünderin nach links in diesen abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden 73-Jährigen Bünder mit seinem weißen Mitsubishi. Der Senior war in Richtung Enger unterwegs. Durch die Kollision mit dem Mitsubishi, wurde der Skoda nach links herum in Richtung Einmündung geschleudert. Hier prallte dieser gegen eine 78-Jährige Radfahrerin aus Hiddenhausen, die neben ihrem Fahrrad wartete, um die Straße zu überqueren. Die helmtragende Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß auf das angrenzende Feld geschleudert und leicht verletzt. Es erfolgte ein Transport mit dem Rettungswagen ins nahegelegene Bünder Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

